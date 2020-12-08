Вспомнил старые обиды: мужчина в маршрутке порезал ножом и ограбил знакомого

Мужчина вспомнил потерпевшему старые обиды Фото: volyn.com.ua

В Одессе мужчина в маршрутке ударил ножом своего знакомого и отобрал телефон с деньгами.

Мужчина вспомнил потерпевшему старые обиды, сообщили Беляевском отделе полиции Одесской области.

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"Случайно столкнувшись с бывшим в общественном транспорте, злоумышленник сразу вспомнил ему старые обиды и выразил свой гнев, ударив его ножом и отобрав телефон с деньгами. Повреждения, вызванные 35-летнему гражданину, оказались несерьезными, врачи на месте обработали раны и отпустили мужчину домой . Зато 31-летнего правонарушителя, который с места происшествия скрылся, местные правоохранители догнали по горячим следам и задержали", - говорится в сообщении.

В доме мужчины полицейские провели обыски и изъяли емкость с каннабисом и вещи потерпевшего. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

В Одессе кавказец угрожал водителю такси и похитил его автомобиль. ЧП произошло на ул. Мечникова. О том, что произошло, правоохранителям рассказал потерпевший.