"Целителям", которые убили, закопали и ограбили супругов, изменили приговоры

В июне 2017 года нашли убитыми пропавших 27-летних Ольгу и Виталия Зубенко из Киева. Тела обнаружили на территории бывшей свинофермы в полукилометре от села Шаповаловка Борзнянского района на Черниговщине. Фото: val.ua

В резонансном деле о двойном убийстве "знахарями" на Черниговщине супругов 27-летних Ольги и Виталия Зубенко из Киева оглашен новый приговор.

Обвиняемые Игорь Гордиенко и Нина Поповка получили пожизненное и 15 лет соответственно. Обоим - с конфискацией имущества. Такое решение 13 января принял Черниговский апелляционный суд.

14 января в прошлом году Деснянский районный суд Чернигова вынес приговор, согласно которому Игорю Гордиенко присудили 15 лет лишения свободы, Нине Поповке - 1,1 обоим - с конфискацией имущества. Кроме этого, они должны были выплатить пострадавшим по 1 млн грн морального ущерба, а также оплатить все судебные издержки. Прокуратура приговор обжаловала, сообщил первый заместитель руководителя областной прокуратуры Филипп Беликов.

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"Суд не в полной мере учел безжалостное и хладнокровное убийство людей, которые им доверились и надеялись на помощь в решении личных проблем. Совершая это преступление, корыстные желания они противопоставили жизни человека", - говорит Беликов.

Приговор вступил в законную силу.

Пропавших 27-летних Ольгу и Виталия Зубенко из Киева нашли убитыми 21 июня 2017-го. Тела обнаружили на территории бывшей свинофермы в полукилометре от села Шаповаловка Борзнянского района на Черниговщине. До того супруги неделю не выходило на связь. На Черниговщину Зубенки поехали к Нине Поповке и Игорю Гордиенку. Оба называли себя целителями. Гордиенко снимал у Поповки жилье, там принимал людей. По версии следствия, Зубенки обратились к ним за помощью, потому что не могли иметь детей. Гордиенко подозревали в убийстве из корыстных побуждений, женщину - в пособничестве. Оба признали вину, просили прощения у родных супругов и рассказали подробности преступления.