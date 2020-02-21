Целился в 4-летнего мальчика: появились новые подробности стрельбы на остановке

В Одессе агрессивный мужчина пытался выстрелить в ребенка, но попал в глаза отцу. Фото: скриншот

Появились новые подробности стрельбы на остановке общественного транспорта в Одессе. Выяснилось, что агрессивный мужчина целился в ребенка, а попал в глаза его отцу.

Семья с маленьким ребенком ждала на остановке маршрутку. Рядом было немало людей, когда раздался выстрел. Незнакомец целил в 4-летнего мальчика. Это заметил водитель авто, который проезжал рядом.

"Я мгновенно остановился. Наверное, родительский инстинкт сработал", - говорит Евгений Колотилин, передает ТСН.

Люди побежали на помощь. Нападавшего скрутили, но тот успел попасть в глаз отцу ребенка. Пока ехала полиция, у стрелка забрали два пистолета и нож.

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Полиция забрала нападавшего в райотдел. Его обвиняют в хулиганстве. Сейчас выясняют причины агрессивного поведения. Кроме того, проверят и его психическое состояние.

Раненого в глаз мужчину забрала "скорая". Сейчас он в офтальмологической клинике, но до сих пор в шоковом состоянии.

"Достали пулю из глаза. Там четыре миллиметра шарик металлический. Сейчас врачи делают обследование, пока никто точно ничего не говорит, потому что сильный удар", - рассказала жена раненого Виктория Падалка.

Как повлияет ранения на зрение пострадавшего пока непонятно. Его сын после шока от стрельбы уже успокоился.

Стрельба возле одной из остановок общественного транспорта на улице Среднефонтанской в ​​Одессе произошла днем ​​20 февраля. 45-летний мужчина несколько раз выстрелил в сторону незнакомца.