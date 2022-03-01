Часть Луганска без газа и воды. Там проблемы со связью и интернетом

Проблемы со связью, электричеством, газом и теплом вызвали обстрелы области. Фото: Pexels

Сейчас в Луганской области много проблем со связью и интернетом.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА Сергей Гайдай в Facebook.

По его словам, из-за повреждения газопровода без газа остались Счастье и район, Старобельск. Из-за вмешательства неизвестных в газопровод без газа также Северодонецк.

18646 человек остались без электроэнергии в результате обстрелов.

Без тепла в Северодонецке 180 домов.

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Также нет воды в Нижнем, Светличном, Новотошкивском. Это 2180 абонентов. Кроме них, без водоснабжения осталось почти пять тысяч человек в городе Золотое.

Он призывает жителей области быть спокойными.

"Не паниковать! Скоро все восстановится", - подчеркнул Гайдай.

Вчера российские оккупанты обстреляли Луганщину. Один человек погиб. Есть раненые.