Часть экипажа катера "Славянск" удалось спасти. Фото - Facebook

Часть экипажа патрульного катера "Славянск", который атаковали с воздуха, удалось спасти.

Спасатели оперативно провели поисковую операцию и обнаружили людей, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил ВСУ.

"Патрульный катер "Славянск" мужественно выполнял задачи до последнего. С первых дней полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины, патрульный катер "Славянск" обеспечивал оборону с морского направления. Во время выполнения очередного боевого задания корабль был атакован с воздуха "В ходе боя получил боевое повреждение и затонул. Экипаж отважно сопротивлялся до последнего", - отметили в публикации.

Часть экипажа считаются пропавшими без вести.

"В ходе поисково-спасательной операции благодаря профессионализму, обученности и уверенным действиям часть экипажа удалось спасти. К сожалению, не всех, остальные экипажи пропали без вести. Мы никогда это не забудем и не простим!" – написали в публикации.

10 человек погибли при обстреле аэропорта в Виннице. 8 марта из-под завалов получили еще одну жертву. "Рашисты убили десять человек, ударив по винницкому аэропорту. Поиски людей под завалами админсооружения завершились. Погибли 6 гражданских и 4 военных. Спасатели достали из-под обломков последнего человека, которого искали - Александра Кондратьева", - говорит Моргунов.