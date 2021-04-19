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Бывший заключенный жестоко избил подростка

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Бывший заключенный жестоко избил подростка
Парень оказался в реанимации Фото: pixabay.com

В поселке Верховина Ивано-Франковской области бывший заключенный жестоко избил 16-летнего подростка.

Парень оказался в реанимации, рассказала в Facebook мать парня Галина Шпитко.

Женщина сообщила, что парень получил серьезные травмы. Как доказательство этому она опубликовала фото из больницы. На фотографиях заметно, что у ребенка разбитое и одутловатое лицо.

"Полиция, зная это, никак не хочет реагировать", - написала женщина.

Редактор информационной кампании "По ту сторону новостей" журналистка, медиа-експерт Алена Романюк со ссылкой на слова своей студентки в социальных сетях, отметила, что парня избил 21-летний мужчина, который недавно вышел из тюрьмы. По ее словам, правоохранители не спешили снимать побои у потерпевшего. При том, что мать мальчика написала заявление в полицию.

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"Мать мальчика - вдова, муж умер несколько лет назад. Эта женщина практически круглосуточно работает, чтобы хоть как-то заработать на жизнь. Они не из богатой семьи и нуждаются в помощи, но больше всего, чего хочет мать, это - правосудие", - говорится в сообщении.

По данным Алены Романюк, семья потерпевшего является многодетной.

Мать избитого парня рассказала, что в реанимации он был два дня. Его перевели в обычную палату. В полиции Ивано-Франковской области сообщили, что нападение на несовершеннолетнего произошло 14 апреля. По данному факту они открыли уголовное производство. Там также добавили, что событие произошло в одном из арендованных помещений на Верховинщине якобы во время распития алкогольных напитков.

"Между 21-летним мужчиной и 16-летним потерпевшим возник конфликт, который перерос в драку. В ходе которой старший нанес несколько ударов несовершеннолетнему, который в обед самостоятельно обратился в лечебное учреждение. Следователи установили участников и свидетелей конфликта и опрашивают их. Также правоохранители установили и опрашивают вероятного злоумышленника, который нанес телесные повреждения пострадавшему", - говорится в сообщении.

Также в полиции утверждают, что парня поместили в Ивано-Франковскую областную детскую больницу, где проводят судебно-медицинские экспертизы. Однако, мать парня не согласна с сообщением полиции.

"Мой ребенок никак не мог вызвать себе "скорую", потому что из-за побоев у него вон "заплыли" глаза, и никакой медицинской экспертизы не было. Никто ничего не сделал только звонят с вопросом, как ребенок и не умер ли. Побои вообще не снимали, а обвиняемый ходит свободно ", - написала Галина Шпитко в комментарии под сообщением полиции.

В полиции ей ответили, что пока не могут раскрывать все детали следствия и порекомендовали обратиться к следователю. Галина Шпитко добавила, что полиция начала заниматься расследованием после огласки, 19 апреля.

"Сегодня уже начали все расследовать. Но, насколько мне известно, нападающий уже успел убежать. Он действительно бывший осужденный. Недавно вышел из тюрьмы", - сказала Галина Шпитко, передает tsn.ua.

Женщина надеется, что нападающего вскоре найдут.

На Прикарпатье мужчина ударил по голове 13-летнего подростка. Тот случайно попал снежком в его дочь. Инцидент произошел на школьном дворе.

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