Бывший венгерский депутат возил сигареты через границу

 
Ексклюзивы
1/5
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 513
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 477
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 3807
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4437
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1350
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 441
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3033
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 765
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 882
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3159
Фото
Все фото
5
6
6
6
4
Банда похищала людей под руководством криминальных авторитетов из России
Банда похищала людей под руководством криминальных авторитетов из России
Пришли в дом и предлагали купить товар: воры ограбили пожилую женщину
Пришли в дом и предлагали купить товар: воры ограбили пожилую женщину
Мужчина захватил в заложники сотрудниц банка и угрожал всех взорвать
Мужчина захватил в заложники сотрудниц банка и угрожал всех взорвать
Разоблачили преступную банду, которая продавала иномарки с поддельными документами
Разоблачили преступную банду, которая продавала иномарки с поддельными документами
Криворожские чиновники обогатились на 6 млн на школе и больнице
Криворожские чиновники обогатились на 6 млн на школе и больнице
Видео
Все видео
Бывший венгерский депутат возил сигареты через границу
Бывший венгерский депутат возил сигареты через границу
На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
Ледяной дождь превратил Киев в сплошной каток: фото и видео последствий непогоды
Ледяной дождь превратил Киев в сплошной каток: фото и видео последствий непогоды
Задержали россиянина-террориста, который был в международном розыске
Задержали россиянина-террориста, который был в международном розыске
Покатался и отказался платить: таксисты пинками наказали пассажира
Покатался и отказался платить: таксисты пинками наказали пассажира
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 882
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3159
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1908
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1116
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 342
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
10 декабря 2020
Просмотров: 108
Човень
Останніми днями закортіло зробити човень — так у нас кажуть, з м'яким знаком у кінці, як у слові березень. Отже, човень — такий, як стояв ...
четверг, 10 декабря 2020 20:27

Бывший венгерский депутат возил сигареты через границу

  Комментировать
Бывший венгерский депутат возил сигареты через границу
В машине венгра обнаружили контрабандные сигареты. Фото: ГПСУ

На Закарпатье задержали венгерского дипломата с контрабандными сигаретами.

По неофициальной информации, он является бывшим депутатом парламента Венгрии, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Венгр ехал из Украины в Венгрию на автомобиле Seat через пункт пропуска "Лужники". На контроле предоставил дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

"По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ДМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с отметкой For duty free only. Сейчас идет подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлена ​​их количество и стоимость", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Угрозы венграм Закарпатья. В Нацполиции намекнули, что установили провокатора

Журналист Дмитрий Тужанский со ссылкой на свои источники сообщил, что задержанный является бывшим депутатом парламента Венгрии.

"По моей информации, дипломатом-контрабандистом оказался дважды депутат венгерского парламента от социалистов 2006-2010 и 2014-2018 Жолт Легин", - написал он.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время заседания Совета Европейского союза пожаловался на Украину. Жалобы касались ситуации с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье, в Twitter рассказал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который работает в Брюсселе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывший венгерский депутат возил сигареты через границу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Им стал Ford - выпустили первый в мире миллионный автомобиль

Начали строительство крупнейшего в мире нефтепровода

Взорвался и ранил полицейского - как работал первый уличный светофор

Хью Хефнер ни был уверен, что выдаст 2-й номер журнала Playboy

Публично сжег папскую буллу, которая проклинала его как еретика

Силовики штурмовали майдан Независимости

Ученых начали отмечать премиями

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 33957
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 27109
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 20673
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 16452
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 14805
Происшествия
Банда похищала людей под руководством криминальных авторитетов из России
Банда похищала людей под руководством криминальных авторитетов из России
5
 Просмотров: 513
На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
На Троещине прорыв воды. Огромное озеро стекает дорогами
 Просмотров: 234
Ледяной дождь превратил Киев в сплошной каток: фото и видео последствий непогоды
Ледяной дождь превратил Киев в сплошной каток: фото и видео последствий непогоды
 Просмотров: 1170
В 2 областях ограничили движение транспорта
В 2 областях ограничили движение транспорта Просмотров: 225
Пришли в дом и предлагали купить товар: воры ограбили пожилую женщину
Пришли в дом и предлагали купить товар: воры ограбили пожилую женщину
6
 Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
В Минобороны не нашли вакансию для журналиста Бутусова
4
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Украинские бойцы получат радиоэлектронные ружья
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Голосов: 587
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть