Бывший венгерский депутат возил сигареты через границу

В машине венгра обнаружили контрабандные сигареты. Фото: ГПСУ

На Закарпатье задержали венгерского дипломата с контрабандными сигаретами.

По неофициальной информации, он является бывшим депутатом парламента Венгрии, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Венгр ехал из Украины в Венгрию на автомобиле Seat через пункт пропуска "Лужники". На контроле предоставил дипломатический паспорт, который не является аккредитованным в Украине.

"По результатам проведенного осмотра автомобиля совместная группа из пограничного наряда, оперативных сотрудников Госпогранслужбы, представителей ДМС, с привлечением представителей консульства Венгрии, в багажном отделении автомобиля обнаружила сигареты без акцизных марок с отметкой For duty free only. Сейчас идет подсчет обнаруженного товара, после чего будет установлена ​​их количество и стоимость", - говорится в сообщении Госпогранслужбы.

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Журналист Дмитрий Тужанский со ссылкой на свои источники сообщил, что задержанный является бывшим депутатом парламента Венгрии.

"По моей информации, дипломатом-контрабандистом оказался дважды депутат венгерского парламента от социалистов 2006-2010 и 2014-2018 Жолт Легин", - написал он.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто во время заседания Совета Европейского союза пожаловался на Украину. Жалобы касались ситуации с венгерским национальным меньшинством на Закарпатье, в Twitter рассказал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который работает в Брюсселе.