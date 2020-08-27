Бывший полицейский изнасиловал девушку Фото: cbn.com.ua

В Кировоградской области полицейские сообщили о подозрении бывшему работнику полиции, который будучи в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал девушку.

Отмечается, что сотрудники Государственного бюро расследований совместно с полицией и прокуратурой объявили подозрение в изнасиловании девушки бывшему работнику Нацполиции в Кировоградской области.

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"Досудебным расследованием установлено, что 1 февраля около полуночи подозреваемый, который на тот момент работал в полиции, находясь за рулем собственного автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, предложил девушке подвезти ее домой. Вместо этого он съехал на грунтовую дорогу, где остановил транспортное средство. После чего нанес девушке несколько ударов по голове и туловищу, вытащил ее из автомобиля и изнасиловал ". - говорится в сообщении.

Прекратить издевательства мужчины над девушкой помогли местные жители. Они услышали крики девушки. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

14-летнюю девушку бил и насиловал родной отец. В Клишковцах Хотинского района Черновицкой области на днях задержали извращенца, который минимум 7 раз изнасиловал собственную дочь.