Бывшие полицейские устроили нарколабораторию

Фото: СБУ

В Киевской обл. бывшие сотрудники полиции создали нарколабораторию.

Они занимались производством метадона и амфетамина, передает Службы безопасности Украины.

"Организовали наркобизнес бывшие сотрудники полиции. Они обустроили лабораторию в промышленном помещении на окраине Обухова. За месяц злоумышленники изготавливали до пяти килограммов метадона и до 10 килограммов амфетамина", - говорится в сообщении

Злоумышленники продавали наркотики дилерам по всей Украине. На полученные деньги покупали недвижимость и автомобили.

В лаболатории изъяли более 2 кг метадона и более 3 кг амфетамина стоимостью около 5 млн грн.

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"Также обнаружено 4,7 кг метадона в жидком состоянии, он находился в процессе обработки, большое количество прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков", - добавили в СБУ.

Задержали троих участников группировки, среди них двое организаторов - бывших полицейских. Решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

В селе возле Тернополя правоохранители разоблачили подпольную нарколабораторию. Местный житель со знакомым, который обладал необходимыми знаниями в области химии, изготавливали амфетамин.