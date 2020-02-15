Бывшие милиционеры изготавливали и продавали наркотики

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На Полтавщине разоблачили банду из 20 человек, которая изготавливала и продавала наркотики.

Организатор - 52-летний житель Кременчуга. Среди подозреваемых - пятеро бывших сотрудников милиции, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"Подозреваемые изготовляли сильнодействующие наркотические средства в лаборатории в одном из сел Полтавщины, а продавали через налаженные каналы сбыта", - сказано в сообщении.

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Во время обысков у них изъяли наркотические средства и психотропные вещества на более 1,5 млн грн, порошкообразные вещества и прекурсоры, емкости, оборудование, оружие, патроны, мобильные телефоны, компьютерную технику, 700 тыс. грн и $1,5 тыс.

Организатора и еще 3-х подозреваемых задержали. Продолжается досудебное расследование.

В Белой Церкви Киевской области разоблачили 4-х злоумышленников, которые занимались сбытом наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, в частности, метадон, клофелин, димедрол и соннат. В банду входил врач семейной практики.