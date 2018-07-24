Бывшего судью нашли закопанным в лесу

К убийству причастен знакомый потерпевшего. Фото: img.tsn.ua

Тело бывшего судьи нашли закопанным в лесополосе в одном из районов Херсонской области.

Основная версия следствия - убийство с целью ограбления, - пишет "Херсонщина 24".

Об исчезновении бывшего судьи сообщили его коллеги несколько месяцев назад. Мужчина, который проживал один в собственной квартире в Корабельном районе, перестал отвечать на звонки, соседи тоже его не видели.

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Полиция сразу стала подозревать, что судья стал жертвой преступления, учитывая его профессиональную сферу. Версия убийства подтвердилась, когда обнаружили тело жертвы.

Как сообщили в полиции, к убийству причастен знакомый потерпевшего. Преступник застрелил мужчину у него в квартире, забрал мобильный телефон, золотые украшения. На автомобиле убитого вывез труп и закопал, а затем исчез в неизвестном направлении. Правоохранители устанавливают местонахождение преступника.

В Тернопольской области в заброшенном колодце обнаружили тело 29-летнего мужчины, которого разыскивали 2 дня.