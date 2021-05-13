Бывшего милиционера поймали на продаже оружия и боеприпасов

В Мариуполе Донецкой области правоохранители задержали мужчину, который сбывал огнестрельное оружие и боеприпасы.

В мае 2021 -го 39-летний мужчина дважды сбыл оперативному покупателю оружие и боеприпасы. Гранату РГД-5 и 16 патронов правонарушитель оценил в 350 тыс. грн, а пистолет "Макарова" 1960 года выпуска с уничтоженным серийным номером и восьми патронами к нему в 42 тыс. грн, сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

"Чтобы скрыть доказательства своей преступной деятельности, правонарушитель позвонил родственникам, чтобы они забрали из дома его сожительницы в Бахмуте две спортивные сумки. Их впоследствии, при обыске машины шурина на одном из блокпостов, обнаружили правоохранители. Среди изъятого: три корпуса гранаты РГД-5, 405 патронов различного калибра, четыре магазина от автомата Калашникова, шесть тротиловых шашек и 10 пластин динамической защиты для танков, содержащих в своем составе взрывчатое вещество "пластид", - говорится в сообщении.

Фото: don.gp.gov.ua

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Кроме этого, в ходе обыска на съемной квартире в Мариуполе изъяли три тротиловые шашки, два корпуса гранаты РГД-5, 13 электродетонаторов, магазин к пистолету "Макарова" с восьма патронами к нему, механическую часть запала УЗРГМ, 30 патронов калибра 9х18 мм, а также предметы, похожие на имитационную гранату и ЗПТ-60.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Следствие продолжается.

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