"Было жутко. Цель - президент" - Шефир рассказал о нападении

Под Киевом стреляли в авто первого помощника президента Сергея Шефира. Три пули получил его водитель. Он в больнице. Фото: npu.gov.ua

Первый советник президента Сергей Шефир, авто которого расстреляли, рассказал подробности нападения.

Говорит, засада ждала в лесу. Водитель не остановился. И с ранениями вывел авто из-под обстрела, сказал во время брифинга.

"Было жутко. Но водитель - герой. Он смог вывести авто из-под обстрела, ехали на простреленном колесе. Я сразу начал звонить в полицию, министру внутренних дел. Было жутко. Но я думаю, что цель нападения - президент. Запугать высшие эшелоны власти. Версии, которые озвучиваются, идиотские. Это не связано ни с какими конфликтами в нашей команде. Наша команда дружная и слаженная", - рассказал Шефир.

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Добавил, что связать нападение с работой не может. Работает над следующим концертом студии "Квартал 95".

Автомобиль служебный, принадлежит студии, не бронированный. Охраны у Шефира никогда не было, но теперь будет привыкать к новой жизни.

ЧП произошло 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Обуховском районе Киевской области, когда помощник президента Сергей Шефир ехал на работу. Стреляли, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62. Пострадал водитель Шефира, ему оказывают медицинскую помощь. Сам Шефир не пострадал. Полицейские перевезли его в безопасное место.