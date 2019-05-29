Были удивлены и растеряны - нелагалы вместо Франции попали в Украину

Нелегалов нашли в грузовике. Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Мукачевского отряда обнаружили в грузовике 2 нелегалов.

На пункт пропуска "Дьяково" прибыл грузовой автомобиль иностранной регистрации под управлением гражданина Сербии, сообщает пресс-служба ГПСУ.

Пограничники заметили поврежденный тент прицепа. Оказалось, что под грузом прятались двое неизвестных. Они признались, что являются гражданами Бангладеша.

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"При обнаружении украинскими пограничниками иностранцы были удивлены и растеряны. Рассказали, что с территории Сербии пытались попасть во Францию", - сообщают пограничники.

Сейчас выясняют обстоятельства правонарушения. За попытку незаконного пересечения границы иностранцев передадут румынским правоохранительным органам в соответствии с соглашением о реадмиссии.

Под Киевом иностранец выпрыгнул из вагона поезда, хотел убежать от пограничного контроля. 31-летний мужчина - гражданин Грузии - ехал в поезде "Минск-Киев".