"Были плохие тормоза" - 16-летний водитель из Харькова сделал заявление

Николай Харьковский извинился перед родными погибшего в ДТП. Фото: скриншот с видео

16-летний Николай Харьковский, обвиняемый в совершении смертельного ДТП, извинился перед родными погибшего.

Также подросток заявил, что Infiniti, за рулем которого он находился, был неисправен, пишут "Факты ICTV".

"Прошу прощения. То, что говорят, что машина была полностью исправна - это не так. Там были плохие тормоза, и об этом знали на сервисе. На видео видно, что я торможу, а оно ничего не тормозит", - сказал Харьковский.

Он утверждает, что когда увидел Chevrolet, сразу начал тормозить.

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Авария в Харькове произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской вечером 26 октября. 16-летний водитель Infiniti на бешеной скорости ехал на красный свет, после чего врезался в Chevrolet. Последний автомобиль двигался на разрешенный сигнал светофора. Авто разорвало на части. Водитель Chevrolet погиб на месте. Травмы получили три пассажира Infiniti и водитель. Их госпитализировали. Скорость машины превышала 100 км/ч. 28 октября суд избрал меру пресечения Харьковскому в виде 60 суток содержания под стражей без права внесения залога. В случае доказательства вины Харьковском грозит наказание от трех до восьми лет тюремного заключения с лишением права управлять транспортными средствами до трех лет или без этого. Ранее подросток уже имел проблемы с законом. В июле Харьковского приговорили к двум годам условно за нанесение телесных повреждений средней степени тяжести. Родители Харьковского будут отвечать за допуск несовершеннолетнего к транспортному средству.