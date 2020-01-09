"Были обеспокоены": пилот рассказал о последней встрече с коллегами со смертельного рейса

Пилот МАУ по имени Артем должен лететь в Тегеран самолетом самолета. Ему внезапно изменили рейс. Фото - СТБ | YouTube

Пилот МАУ по имени Артем, который должен был лететь в Тегеран самолетом, что разбился 8 января, избежал гибели. Незадолго до отлета ему заменили рейс на другой - в Лондон.

Он должен был лететь вместо пилота Игоря Хоменко. Последний раз экипаж смертельного рейса он видел прямо перед вылетом. Его коллеги были озабоченными.

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"Я должен был лететь в рейс вместо Хоменко. Мне изменили рейс на Лондон. Мы сидели за соседними столиками в буфете. Они были очень обеспокоены, видимо, они знали, было предчувствие какое-то ... Я пожелал им хорошего рейса. Так же и они мне", - сказал пилот, передают "Окна-новости".

Рассматривают 4 основных версии катастрофы самолета МАУ утром 8 января в Тегераном в Ирани. В том числе и поражение самолета зенитной ракетой ЗРК "Тор".