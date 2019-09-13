 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 954
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2574
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1170
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1926
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2565
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1080
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1521
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1224
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2223
Фото
Все фото
9
7
7
7
3
Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду
Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду
Была камнем и кувалдой: женщина расправилась с матерью
Была камнем и кувалдой: женщина расправилась с матерью
В Киеве маршрутка раздавила пешехода
В Киеве маршрутка раздавила пешехода
Зелья на € 50 млн: разоблачили масштабную нарколабораторию
Зелья на € 50 млн: разоблачили масштабную нарколабораторию
Мужчина порезал в лифте собственную жену
Мужчина порезал в лифте собственную жену
Видео
Все видео
Насильник 12-летней школьницы снял свое преступление
Насильник 12-летней школьницы снял свое преступление
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Испанию заливают сверхмощные дожди: такого не видели с 1917-го
Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими
Киевляне устроили массовую потасовку с полицейскими
Изнасилование 12-летней школьницы: в полиции рассказали подробности
Изнасилование 12-летней школьницы: в полиции рассказали подробности
Горит рынок "Юность" в Киеве
Горит рынок "Юность" в Киеве
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4401
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1584
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30645
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 сентября 2019
Просмотров: 324
Двері на осінь
З наближенням осені стаєш терпимішим до тих, хто живе поруч і з ким ти ціле літо уточнював межі життєвого простору. Скажімо, один павук регулярно ...
пятница, 13 сентября 2019 12:41

Была камнем и кувалдой: женщина расправилась с матерью
7

  Комментировать

В Беляевке Одесской области 37-летняя женщина избила камнем и кувалдой 68-летнюю мать. От полученных травм пострадавшая скончалась
Фото: od.npu.gov.ua
В Беляевке Одесской области 37-летняя женщина избила камнем и кувалдой 68-летнюю мать. От полученных травм пострадавшая скончалась
В Беляевке Одесской области 37-летняя женщина избила камнем и кувалдой 68-летнюю мать. От полученных травм пострадавшая скончалась
В Беляевке Одесской области 37-летняя женщина избила камнем и кувалдой 68-летнюю мать. От полученных травм пострадавшая скончалась
В Беляевке Одесской области 37-летняя женщина избила камнем и кувалдой 68-летнюю мать. От полученных травм пострадавшая скончалась

В Беляевский больнице в Одесской области из-за травмы головы умерла 68-летняя местная жительница.

Удары женщине камнем и кувалдой нанесла 37-летняя дочь. Ее задержали в Теплодаре, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По словам подозреваемого, мать отчитала ее за ювелирные украшения, которые женщина продала. Обидевшись, она дождалась подходящего момента, ударила пожилую женщину сначала камнем, а затем кувалдой. Оставив на земле, ушла", - рассказали в полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ужасная семейная ссора: сын убил мать и напал на отчима

Женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Назначен ряд экспертиз, среди которых - судебно-психиатрическая. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до 15 лет за решеткой. Следственные действия продолжаются.

В селе Яблуновка Носовского района Черниговской области в собственном доме нашли труп 43-летней женщины. Голова, лицо и руки были в синяках, на ногах имела 2 проникающих ранения. Следователи установили, что убила женщину 22-летняя дочь.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Была камнем и кувалдой: женщина расправилась с матерью». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

Украинского священника застрелили в Польше

Ганс Кристиан Грам: в чью честь Google посвятил дудл

Василий Ломаченко посетил первый чемпионский поединок на территории Украины

На рынке взорвалась бомба: 20 погибших

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 58528
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 43716
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 12 Просмотров: 29090
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 7 Просмотров: 23688
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
Пятница 13-е: астролог сделала шокирующий прогноз
 Просмотров: 15275
Происшествия
Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду
Угрожали утюгом и прострелили ногу: схватили опасную банду
9
 Просмотров: 1188
В Ивано-Франковске загорелся дом: из огня вытащили 28 человек
В Ивано-Франковске загорелся дом: из огня вытащили 28 человек Просмотров: 297
В Киеве посреди улицы грабитель с ножом напал на 72-летнюю женщину
В Киеве посреди улицы грабитель с ножом напал на 72-летнюю женщину Просмотров: 585
KharkivPride: бывшего нардепа облили зеленкой
KharkivPride: бывшего нардепа облили зеленкой Просмотров: 315
Квартирант сжег три хлева и грузовик
Квартирант сжег три хлева и грузовик Просмотров: 261
Больше всего комментируют
12
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
7
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
5
Как создать миллион рабочих мест
5
Видеть вора на нарах, а не на островах - Зеленский рассказал о "счастье"
Голосов: 808
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua