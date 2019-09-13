Была камнем и кувалдой: женщина расправилась с матерью

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В Беляевский больнице в Одесской области из-за травмы головы умерла 68-летняя местная жительница.

Удары женщине камнем и кувалдой нанесла 37-летняя дочь. Ее задержали в Теплодаре, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"По словам подозреваемого, мать отчитала ее за ювелирные украшения, которые женщина продала. Обидевшись, она дождалась подходящего момента, ударила пожилую женщину сначала камнем, а затем кувалдой. Оставив на земле, ушла", - рассказали в полиции.

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Женщине сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Назначен ряд экспертиз, среди которых - судебно-психиатрическая. Если женщину признают вменяемой, ей грозит до 15 лет за решеткой. Следственные действия продолжаются.

В селе Яблуновка Носовского района Черниговской области в собственном доме нашли труп 43-летней женщины. Голова, лицо и руки были в синяках, на ногах имела 2 проникающих ранения. Следователи установили, что убила женщину 22-летняя дочь.