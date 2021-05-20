Была и кормила бумагой: учительница устроила террор второклассникам

В Каменце-Подольском Хмельницкой области родители учеников 2 класса УВК №14 пожаловались на учительницу, которая терроризирует их детей. Фото: pixabay.com

В Каменце-Подольском Хмельницкой области родители учеников второго класса УВК №14 пожаловались мэру на учительницу, которая терроризирует их детей.

По словам родителей, поведение учительницы пересекло все границы - она ​​запихнула в рот одной из учениц лист бумаги. Этот инцидент стал последней каплей. Многочисленные жалобы от детей были и раньше. Учительница бросает в них циркулем, бьет головой о парту и по рукам, поэтому дети не хотят ходить в школу, сообщает Vdalo.info.

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Взрослые объяснили, что сразу обратились к городскому голове, чтобы дело не "замяли". Также они написали заявления на имя депутата.

В свою очередь директор школы Николай Кирик заверил, что уже ведется служебное расследование, и родители спокойно могут отправлять своих детей в школу.

По предварительной информации, учительницу временно отстранили от учебного процесса.

Во Львовской области учительница информатики заставляла семиклассника съесть бумажный самолетик. А потом ножом угрожала отрезать палец. А все потому, что у парня не было ручки, поэтому педагог посоветовала 12-летнему Владиславу писать собственной кровью. Свидетелями этого было более двух десятков учеников. Некоторые испугались и рассказали родителям.