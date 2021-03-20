Был только в нижнем белье: пропавшего в прошлом году профессора нашли закопанным в лесополосе

 
Ексклюзивы
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
7 Просмотров: 585
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
"Пьяных за рулем надо расстреливать" - украинцы о новых штрафах
Просмотров: 477
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 1035
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
У нас примитивная экономику. Из-за этого страдает наука - эксперт
Просмотров: 135
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
Русскоязычные передачи для Донбасса вредят Украине
1 Просмотров: 729
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Как разоблачить токсичных людей в своем окружении. Советы психолога
Просмотров: 963
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Студентов и школьников отправляют на дистанционное обучение. Каковы его минусы
Просмотров: 2898
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
За Харьковские соглашения не посадят ни одного депутата
Просмотров: 315
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
"Русская армия заходила туда, где был Московский патриархат"
Просмотров: 1521
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Введут ли в Украине третий жесткий карантин. Мнение эксперта
Просмотров: 4473
Фото
Все фото
4
4
5
5
7
Наркоман забил молотком пенсионерку ради денег
Наркоман забил молотком пенсионерку ради денег
17-летний парень зарубил почтальона: видео
17-летний парень зарубил почтальона: видео
СБУ обнаружила банду, которая подделывала документы
СБУ обнаружила банду, которая подделывала документы
Легковушка влетела под грузовик и загорелась: кадры смертельного ДТП
Легковушка влетела под грузовик и загорелась: кадры смертельного ДТП
В Киеве огонь уничтожал студенческое общежитие: показали фото
В Киеве огонь уничтожал студенческое общежитие: показали фото
Видео
Все видео
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
В больнице скончался 9-летний мальчик: родители обвиняют медиков
В больнице скончался 9-летний мальчик: родители обвиняют медиков
Стерненко оставили под стражей
Стерненко оставили под стражей
Мужчина преследовал пьяного водителя маршрутки, пока его не схватили полицейские
Мужчина преследовал пьяного водителя маршрутки, пока его не схватили полицейские
Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение
Прокремлевскому пропагандисту из канала Медведчука объявили подозрение
Интервью
1/5
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
7 Просмотров: 585
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
У Зеленского недостаточно ресурсов для борьбы со всеми олигархами сразу
1 Просмотров: 387
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Расследование Харьковских соглашений может обернуться против Зеленского
Просмотров: 657
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Как спасти самоубийцу от рокового шага
Просмотров: 198
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2 Просмотров: 1035
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 марта 2021
1 Просмотров: 369
Мумія
Планував написати цю колонку раніше. Але відклав – ювілеї, знаєте, річниці. Великі імена, вікопомні події, перемоги й здобутки. На урочистому ...
суббота, 20 марта 2021 18:10

Был только в нижнем белье: пропавшего в прошлом году профессора нашли закопанным в лесополосе

  Комментировать
Был только в нижнем белье: пропавшего в прошлом году профессора нашли закопанным в лесополосе
В Запорожье нашли убитым пропавшего Луая Файсала Муца. Был преподавателем национального университета. Фото: facebook.com/arabdiasporzp

Пропавшего профессора кафедры менеджмента организаций и управления проектамм, начальника центра образовательных услуг для иностранных граждан Запорожского национального университета Луая Файсала Муца нашли убитым.

Тело обнаружили закопанным в лесополосе вблизи с. Владимирское Широковской ОТГ ночью 20 марта. Был только в нижнем белье. Об этом сообщили на странице арабской диаспоры в Запорожской области в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокат загадочно исчез во время командировки

Причину смерти профессора устанавливают судмедэксперты.

Есть ли подозреваемые в убийстве - пока не известно.

Преподаватель Инженерного учебно-научного института Луай Файсал Муц исчез в прошлом году - 10 ноября около 14:30. Мужчина вышел из здания заведения после лекций больше его никто не видел. В арабской диаспоре рассказывали, что пропавший профессор привлекался как переводчик к проведению процессуальных действий по уголовным производствам, в которых фигурируют иностранцы. Его исчезновение связывали именно с этой деятельностью.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Был только в нижнем белье: пропавшего в прошлом году профессора нашли закопанным в лесополосе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
марта

Что скрывают мифы российской пропаганды. Правда об Иване Мазепе

Почему римский император воскресенье сделал выходным

Прошло два месяца президентства Джо Байдена

Создали новое формирование для охраны границ

Джон Леннон женился на Йоко Оно

Открыли концентрационный лагерь, где проводились эксперименты над людьми

Религиозные сектанты распылили зарин в метро - 12 человек погибли

В Европу пришла бубонная чума

Самое читаемое
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
Хлеб за 3 евро и вагончики для жизни – украинка поделилась опытом переезда в Норвегию
5
 Просмотров: 17802
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
Обольстительная польская модель взволновала горячим снимком топлесс
5
 Просмотров: 16425
Необходимо срочно ввести локдаун по всей стране - инфекционист Минздрава
Необходимо срочно ввести локдаун по всей стране - инфекционист Минздрава Просмотров: 7578
Порноактриса неожиданно покинула шоу &quot;Холостяк&quot;. Самые &quot;горячие&quot; фото соблазнительной участницы проекта
Порноактриса неожиданно покинула шоу "Холостяк". Самые "горячие" фото соблазнительной участницы проекта
6
 Просмотров: 7291
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
Раскованная Ана Чери едва прикрыла соски ладонью
7
 Просмотров: 7137
Происшествия
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
Кот выпал из окна высотки и разбил стекло автомобиля
 Просмотров: 54
Наркоман забил молотком пенсионерку ради денег
Наркоман забил молотком пенсионерку ради денег
4
 Просмотров: 180
Школьница проиграла пари и заминировала чужую школу
Школьница проиграла пари и заминировала чужую школу Просмотров: 162
В Киеве "на горячем" поймали живодера, который убивал кошку
В Киеве "на горячем" поймали живодера, который убивал кошку 1 Просмотров: 252
17-летний парень зарубил почтальона: видео
17-летний парень зарубил почтальона: видео
4
 Просмотров: 1323
Больше всего комментируют
7
Революция в России - это из разряда высадки инопланетян на Землю.
3
Ученые выяснили причину тромбов после прививки AstraZeneca
2
Надо думать о том, что и как будет после Зеленского
2
"Без Зели никакое кадровое решение не проходит по СБУ", - Лерос обнародовал запись разговора Лазутина - бизнес-партнера Зеленского и Баканова
2
Создали новое формирование для охраны границ
Голосов: 210
Голосование Кто сейчас должен быть основным вратарём сборной Украины по футболу?
  • 1) Анатолий Трубин
  • 2) Андрей Пятов
  • 3) Георгий Бущан
Просмотреть