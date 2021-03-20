Был только в нижнем белье: пропавшего в прошлом году профессора нашли закопанным в лесополосе

В Запорожье нашли убитым пропавшего Луая Файсала Муца. Был преподавателем национального университета. Фото: facebook.com/arabdiasporzp

Пропавшего профессора кафедры менеджмента организаций и управления проектамм, начальника центра образовательных услуг для иностранных граждан Запорожского национального университета Луая Файсала Муца нашли убитым.

Тело обнаружили закопанным в лесополосе вблизи с. Владимирское Широковской ОТГ ночью 20 марта. Был только в нижнем белье. Об этом сообщили на странице арабской диаспоры в Запорожской области в Facebook.

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Причину смерти профессора устанавливают судмедэксперты.

Есть ли подозреваемые в убийстве - пока не известно.

Преподаватель Инженерного учебно-научного института Луай Файсал Муц исчез в прошлом году - 10 ноября около 14:30. Мужчина вышел из здания заведения после лекций больше его никто не видел. В арабской диаспоре рассказывали, что пропавший профессор привлекался как переводчик к проведению процессуальных действий по уголовным производствам, в которых фигурируют иностранцы. Его исчезновение связывали именно с этой деятельностью.