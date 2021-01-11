Был раздет и разутый: загадочно исчезнувшего мужчину нашли мертвым

В Запорожской области нашли мертвым 55-летнего Анатолия Субботина, который приехал в командировку и исчез. Фото: facebook.com/PoliceMelitopol

В Запорожской области 10 января нашли мертвым 55-летнего Анатолия Суботина из Донецкой, пропавшего более 2 недели назад.

Он был раздет и разутый. В полиции отметили, что причина смерти мужчины еще не установлена. Об этом пишет iz.com.ua со ссылкой на волонтеров организации "Поиск пропавших детей".

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Анатолий Иванович приехал на Запорожье в командировку. Был вместе с сыном, сообщали в Мелитопольском райуправлении полиции. Вечером 27 декабря прошлого года был на ул. Дружбы в селе Вознесенка Мелитопольского района. Вечером вышел из автомобиля МАЗ, пошел в направлении села Новопилиповка и не вернулся. Мобильного телефона при себе мужчина не имел. Поэтому через 2 дня сын обратился в полицию с заявлением об исчезновении.

Все обстоятельства гибели Анатолия Суботина устанавливают следователи.

Ровенские полицейские разыскивают 27-летнего Николая Алексюка из города Здолбунов. Его подозревают в убийстве 21-летней Юлии Сокаль из областного центра. Об исчезновении Юлии 22 декабря в прошлом году сообщила ее 53-летняя мать. Рассказала, что дочь 2 недели назад ушла из дома и не вернулась. Тело Юлии с ножевыми ранениями, завернутое в ткань, обнаружили в подвале, которым пользуется злоумышленник.