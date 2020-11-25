Был "лишний": нарушитель карантина вытолкали из автобуса пассажиры

Пассажир вошел в салон, но автобус с места не тронулся. Люди начали возмущаться и кричать на него Фото: nikopoltoday.com

В Запорожье из-за того, что город находится в красной карантинной зоне, в транспорте действуют правила для перевозки пассажиров. Люди стоят в очередях, чтобы попасть в транспорт на место для сидения.

Очевидцы выложили в сеть видео, как люди вытолкали из салона пассажира, который хотел проехать стоя, пишет tsn.ua. Мужчина вошел в салон, но автобус с места не тронулся. Люди начали возмущаться и кричать на него.

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В конце концов двое мужчин, несмотря на то, что пассажир сопротивлялся, буквально вытолкали нарушителя карантина из автобуса.

В Николаеве патрульные полицейские во время рейда остановили маршрутку и вытащили из транспорта пассажира, находившегося в салоне без маски. При этом мужчина пытался сопротивляться.