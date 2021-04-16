Был известен в криминальных кругах: назвали имя мужчины, которого расстрелял киллер

Во дворе дома в центре Николаева киллер расстрелял 38-летнего Тимура Шацкого.

Был зарегистрирован как физическое лицо-предприниматель. Имел три судимости. Летом 2020 года он был задержан полицией за торговлю амфетамином в составе организованной преступной группы. Полтора месяца назад он вышел из-под стражи в Николаевском следственном изоляторе. Об этом пишет "Преступности.НЕТ" со ссылкой на источники в полиции.

Автор: mk.npu.gov.ua Задержание Тимура Шацкого летом 2020 года

В 2007-м Шацкий также был участником "разборок" между представителями чеченской диаспоры и криминальной группировки в бильярдной по ул. Космонавтов в Николаеве. Во время этого конфликта из карабина "Сайга" был застрелен гражданин РФ, уроженец Чечни Мансур Д.

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"Крестным отцом" Шацкого был неоднократно судимый "авторитетный" бизнесмен Виктор Чередник, известный в определенных кругах как "Тазик". В 2007 году Шацкий входил в группировку "Макара". В последнее время был связан с Игорем Науменко, известным как "Наум".

15 апреля в 23:45 в Николаеве во дворе дома по ул. Декабристов неизвестный стрелял в мужчину и скрылся на автомобиле. 38-летний мужчина получил несколько пуль в спину, погиб на месте.