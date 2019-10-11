Бус в лоб протаранил рейсовый автобус

На Черниговщине в лоб столкнулись бус и рейсовый автобус. 10 пассажиров осмтаннього получили травмы. Фото - Радио ТРЕК

В селе Ольшана Ичнянского района Черниговской области в лоб столкнулись Volkswagen Т4 с маршрутным автобусом марки І-VAN. 10 пассажиров автобуса получили травмы.

Авария произошла 10 октября, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

"По улице Славянской на закругленном участке дороги водитель автомобиля Volkswagen Т4 не справился с управлением и в лоб столкнулся с маршрутным автобусом, в салоне которого находились 23 пассажира", - сказано в сообщении.

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Пять пострадавших доставили в Ичнянскую районную больницу, еще пятерым назначили амбулаторное лечение.

По информации медиков, серьезных травм у пострадавших нет - в основном ушибы и стресс.

В Запорожье микроавтобус с 12 пассажирами влетел в грузовик, который стоял на обочине. Один человек погиб, еще 10 получили травмы. Вместе с пассажирами доставили в больницу водителя. Пока медики готовились осматривать его, он сбежал.