Бус с украинцами разбился в Венгрии

В Венгрии разбился Mercedes, в котором ехали украинцы. Пострадали 10 человек. Фото - МТІ

В венгерском городе Ниредьгаза разбился микроавтобус Mercedes, в котором ехали украинцы. Пострадали 10 человек, из них шестеро - с тяжелыми травмами.

Авария произошла ночью 19 октября, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"Согласно полученным от полиции данным, водитель микроавтобуса в результате превышения скорости не справился с управлением транспортным средством, на перекрестке съехал на обочину и столкнулся с деревом. В результате ДТП пострадали 10 граждан Украины. 6 человек получили тяжелые травмы, 4 - легкие ", - рассказал Погорельцев, передает УНИАН.

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По его словам, пострадавшие находились в сознании и самостоятельно сообщили родным и держат с ними связь.

Украинцев госпитализировали в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен, где им оказывается необходимая помощь.

"Трем гражданам были сделаны неотложные операции. Согласно полученной информации от заведующего травматологии больницы города Мишкольц, граждане Украины после операции в тяжелом состоянии, но угрозы их жизни нет", - добавил представитель МИД.

В Чехии на трассе между населенными пунктами Хрудим и Пардубице столкнулись микроавтобусы Renault Master и Ford Transit. В первом ехали украинцы, которые возвращались домой с заработков. В ДТП погиб 21-летний водитель автобуса Renault Master и его родной брат. Еще 5 получили травмы