Бус с украинцами разбился в России: что известно

Фото: МЧС РФ

В Орловской области в России столкнулись легковушка Renault Megane и микроавтобус Mercedes-Benz, который перевозил граждан Украины.

Три человека погибли, еще 7 - травмированы, в том числе 17-летний подросток.

Авария произошла 11 января около 10.40, сообщили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения.

Отмечается, что авария произошла во время сильного снегопада. На 400-м км автодороги "Крым" водитель Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семерых украинцев, выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение.

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"В результате ДТП водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли, водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Погибла гражданка Украины, которая ехала в микроавтобусе, еще двое погибших - жители Орловской области, которые ехали в легковушке,уточняет "Интерфакс".

На участке трассы, где произошло ДТП, движение частично ограничено. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.

В Словакии произошло массовое ДТП с участием почти 20 машин. В результате аварии пострадали 5 украинцев. Известно, что микроавтобус с украинскими направлялся из Праги во Львов.