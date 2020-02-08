Бус с украинцами разбился в масштабном ДТП в Венгрии: фото и видео

Фото: mukachevo.net

В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами. 2 человека погибли, еще 6 - больнице.

Авария произошла 7 февраля на 98-м километре скоростной трассы М3 в направлении Будапешта - вблизи города Кал. Там столкнулись 5 машин, сообщает Mukachevo.net.

По предварительным данным, сначала столкнулись 2 автомобиля. В этой аварии никто не пострадал. Но вскоре в них врезался микроавтобус с украинскими номерными знаками, вылетел с дороги и перевернулся.

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"Водитель, видимо, не заметил препятствие и остановился в последнюю секунду. За ним еще несколько автомобилей въехали в обломки", - рассказали очевидцы.

Один гражданин Украины погиб на месте происшествия, еще один умер в больнице.

В Венгрии микроавтобус с украинцами на скорости врезался в отбойник, а затем вылетел в кювет, где перевернулся. Авария произошла на перекрестке шоссейных дорог 41 и 403 вблизи города Ниредьгаза. Семь человек получили травмы.