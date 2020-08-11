"Будто что-то предчувствовала", - рассказали о семье, погибшей в лобовом столкновении

Игорь Максимец из Перегинского на Прикарпатье был за рулем ВАЗа, когда его в лоб протаранил Mercedes-Benz Vito. Игорь погиб вместе с родителями на месте. Его жена и 2-летний сын - в больнице. Фото: facebook.com/Bodya Sytnyk

В Перегинском Рожнятинского района на Прикарапатье в лобовом столкновении погибли супруги Богдана и Марта Максимец и их младший сын Игорь, 32 года. Он был за рулем ВАЗа, который на Mercedes-Benz Vito протаранил житель соседнего села Закерничное.

Жена Игоря 26-летняя Яна и 2-летний сын - в больнице. Об этом корреспонденту Gazeta.ua рассказала глава поселка Ольга Абрам.

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"Очень хорошая семья. Все спокойные, приветливые. Хозяева такие, ничего плохого ни о ком не скажут. Марта как будто предчувствовала что-то. Сходила в церковь, причастилась, была на исповеди. А потом поехали к брату. Он на ноги больной, не ходит. Она будто прощалась с ним - обняла, поцеловала и еще долго махала рукой", - рассказала Абрам.

Родители Игоря были пенсионерами. Он женился 6 лет назад. Работал на бурении нефтяных скважин в России, ездил на сезонные работы. Его родители были пенсионерами. У них остались еще один сын и дочь.

Авария в Перегинском у автозаправочной станции на ул. Сечевых стрельцов произошла 9 августа, около 18:00. Там в лоб столкнулись Mercedes-Benz Vito 120 и ВАЗ-217230. По словам очевидцев, Mercedes на большой скорости врезался в автомобиль, двигавшийся в сторону Ольховки.