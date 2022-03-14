"Будем гнать к границе с невероятной яростью" - воины шлют привет оккупантам с Джевелином в руках

Уничтожена техника оккупанта. Фото: novynarnia.com

Армейцы 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев шлют привет русским оккупантам с Джевелином в руках.

Видео было обнародовано на Facebook-странице Сухопутных войск ВС Украины.

"Если у вас нет ума идти к нам, и вы к нам претесь, мы всегда рады вас встретить с Джевелином. Будем гнать к границе с невероятной яростью. Слава Украине", - говорят.

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В Минобороны объяснили, почему не обновляют статистику ликвидированных оккупантов. По официальным данным, несколько дней цифра "более 12 тысяч" остается постоянной. "Не волнуйтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно как он разрушает наши города и села. Подсчет потерь личного состава врага – не первоочередное дело на месте событий. Ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сейчас противника остановлено и нет столь интенсивного активного противостояние, как это было еще несколько дней назад, - написала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.