"Будем гнать к границе с невероятной яростью" - воины шлют привет оккупантам с Джевелином в руках

 
Ексклюзивы
1/5
"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт
"Нужны более жесткие санкции Запада, чтобы остановить Россию" - эксперт
Просмотров: 441
"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом
"Достаточно сжечь первую машину в колонне и они разбегаются" – волонтер об оккупантах под Харьковом
Просмотров: 2295
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Коротышка Путин с мамой Гитлером – сети продолжают высмеивать рашистов
Просмотров: 16634
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
"Колаборантов ожидает смерть" - рискнет ли Кремль поставить оккупационную администрацию в Киеве
Просмотров: 1710
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
"Россия нужна передышка" - зачем Путину белорусская армия в Украине
Просмотров: 1485
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1791
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 3501
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 9180
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7419
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
1 Просмотров: 117435
Фото
Все фото
4
4
10
4
3
Россияне усилили обстрелы Харькова
Россияне усилили обстрелы Харькова
Оккупанты с вечера обстреливают Авдеевку - пострадала школа и газопровод
Оккупанты с вечера обстреливают Авдеевку - пострадала школа и газопровод
В многоэтажку на Оболони влетел артиллерийский снаряд: есть жертвы
В многоэтажку на Оболони влетел артиллерийский снаряд: есть жертвы
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
В Белом доме отреагировали на убийство американского журналиста
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
Россияне расстреляли журналиста The New York Times
Видео
Все видео
"Спецназовцы в ах*е от потерь и руководства" - перехватили разговор оккупанта (18+)
"Спецназовцы в ах*е от потерь и руководства" - перехватили разговор оккупанта (18+)
Оккупанты разбомбили дом в центре Харькова
Оккупанты разбомбили дом в центре Харькова
Мариуполь в огне, дыму и разрушениях: показали жуткое видео
Мариуполь в огне, дыму и разрушениях: показали жуткое видео
"Будем гнать к границе с невероятной яростью" - воины шлют привет оккупантам с Джевелином в руках
"Будем гнать к границе с невероятной яростью" - воины шлют привет оккупантам с Джевелином в руках
Краматорск обстреляли ракетами, есть погибшие
Краматорск обстреляли ракетами, есть погибшие
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 828
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 369
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3330
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 4977
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 9090
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 1224
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
понедельник, 14 марта 2022 10:22

Спецтема: Война России против Украины

"Будем гнать к границе с невероятной яростью" - воины шлют привет оккупантам с Джевелином в руках

  Комментировать
&quot;Будем гнать к границе с невероятной яростью&quot; - воины шлют привет оккупантам с Джевелином в руках
Уничтожена техника оккупанта. Фото: novynarnia.com

Армейцы 72-й отдельной механизированной бригады им. Черных Запорожцев шлют привет русским оккупантам с Джевелином в руках.

Видео было обнародовано на Facebook-странице Сухопутных войск ВС Украины.

"Если у вас нет ума идти к нам, и вы к нам претесь, мы всегда рады вас встретить с Джевелином. Будем гнать к границе с невероятной яростью. Слава Украине", - говорят.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обновили страшную цифру убитых Россией детей в Украине

В Минобороны объяснили, почему не обновляют статистику ликвидированных оккупантов. По официальным данным, несколько дней цифра "более 12 тысяч" остается постоянной. "Не волнуйтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно как он разрушает наши города и села. Подсчет потерь личного состава врага – не первоочередное дело на месте событий. Ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сейчас противника остановлено и нет столь интенсивного активного противостояние, как это было еще несколько дней назад, - написала заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Будем гнать к границе с невероятной яростью" - воины шлют привет оккупантам с Джевелином в руках». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
Оккупанты с утра бьют ракетами по Украине. Впервые атаковали Львовщину
3
 Просмотров: 51130
&quot;России не победить&quot; – в США рассказали, что купят для Украины
"России не победить" – в США рассказали, что купят для Украины Просмотров: 36371
Под Мелитополем ВСУ уничтожили 50 единиц вражеской техники, а не 200 – Арестович
Под Мелитополем ВСУ уничтожили 50 единиц вражеской техники, а не 200 – Арестович 1 Просмотров: 30912
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
Шубы, картины, релакс-зона и пулемет: показали дворец кума Путина Медведчука
17
 Просмотров: 29571
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ
Шредер тайно разговаривал с Путиным несколько часов - СМИ Просмотров: 24528
Происшествия
"Спецназовцы в ах*е от потерь и руководства" - перехватили разговор оккупанта (18+)
"Спецназовцы в ах*е от потерь и руководства" - перехватили разговор оккупанта (18+)
 Просмотров: 81
Оккупанты разбомбили дом в центре Харькова
Оккупанты разбомбили дом в центре Харькова
 Просмотров: 54
На ЧАЭС замерли все технические работы – МАГАТЭ
На ЧАЭС замерли все технические работы – МАГАТЭ Просмотров: 351
Оккупанты сбросили запрещенную вакуумную бомбу в Бучанский район
Оккупанты сбросили запрещенную вакуумную бомбу в Бучанский район Просмотров: 1179
Украина получила программу для распознавания лиц оккупантов
Украина получила программу для распознавания лиц оккупантов Просмотров: 477
Больше всего комментируют
17
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
8
"Доверять России уже нельзя" – Зеленский сказал, как завершать войну
7
В Раде готовят закон о запрете ОПЗЖ
5
"Регионал" Балицкий и ряд депутатов стали коллаборантами - Геращенко
3
Боевые действия утихнут через 1-1,5 месяца - Арестович
Голосов: 1060
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть