Снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о больших потерях и потребности в укомплектовании личного состава Фото: radiosvoboda.org

В Минобороны объяснили, почему не обновляют статистику ликвидированных оккупантов.

Заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр написала об этом на своей странице в Facebook.

По официальным данным, несколько дней цифра "более 12 тысяч" остается постоянной.

"Не волнуйтесь, врага яростно уничтожают. Так же яростно как он разрушает наши города и села. Подсчет потерь личного состава врага – не первоочередное дело на месте событий. Ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сейчас противника остановлено и нет столь интенсивного активного противостояние, как это было еще несколько дней назад, - написала она.

Снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о больших потерях и потребности в укомплектовании личного состава.

Она добавила, что подсчет потерь врага во время активной фазы войны затруднен. Есть несколько методик подсчета, которые используются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убили около 13 тыс. российских оккупантов. Это больше, чем в двух чеченских войнах – Зеленский

"После боя никто не ходит с калькулятором, если говорить очень упрощенно. Цифры поступают от разных источников, часто с опозданием на несколько суток. Все зависит от ситуации на месте", - написала Анна Маляр.

Продолжается 18-й день сопротивления русским захватчикам. За время полномасштабной войны РФ против Украины воины уничтожили более 12 тыс. русских оккупантов. Данные о боевых потерях противника опубликовал Генштаб Вооруженных сил Украины.