Буча: оккупанты срывают эвакуацию

Оккупанты заблокировали колонну из 50 автобусов, в которых эвакуировались люди из Бучи на Киевщине. Фото: facebook.com/bucharada.gov.ua

В Киевской области оккупанты срывают эвакуацию жителей Бучи. Заблокировали колонну из 50 автобусов. Продолжаются переговоры, чтобы пропустили людей.

Об этом сообщает Бучанский городской совет.

"Сейчас 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке. Не дают проезд колонне. Продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта. Напоминаем, что о "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне", - сообщают на странице городского совета в Facebook.

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"Автобусы на Ирпень и Ворзель добрались и вывезли жителей в сторону Киева. В то же время россиянами нарушены предварительные договоренности по Буче – колонна из 50 автобусов стоит на блокпосту в Стоянке. Российские солдаты не пропускают транспорт в Бучу. Сейчас ведутся переговоры, чтобы разблокировать эвакуацию, поскольку в центре Бучи ждут 3 тысячи человек. Договоренность о "зеленом коридоре" 9 марта в наш регион, напомню, была достигнута на самом высоком уровне", - пишет Михайлина Скорик у Facebook.

На 16:00 удалось вывезти около 700-800 человек из Ворзеля и Ирпеня в Киевской области, сообщил министр внутренних дел Монастырский. Автобусы из этих городов продолжают прибывать, сообщает "Общественное".

В Киевской области продолжается эвакуация гражданского населения из Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки и Ворзеля в Киев. Среди эвакуированных есть дети из детского дома. Их перевозят в Киевскую детскую больницу. Врачи оказывают необходимую медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается. Потом людей доставят в Киев. Из детского дома в Ворзеле эвакуированы все дети. Также эвакуирован роддом.