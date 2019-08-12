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понедельник, 12 августа 2019 11:50

Бросил умирать в доме: мужчина расправился с женой
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На Ровенщине 47-летний мужчина забил до смерти палкой 45-летнюю жену
Фото: rv.npu.gov.ua
На Ровенщине 47-летний мужчина забил до смерти палкой 45-летнюю жену
На Ровенщине 47-летний мужчина забил до смерти палкой 45-летнюю жену

В селе Сторожев Корецкого района Ровенской области 47-летний мужчина обнаружил мертвой свою 45-летнюю жену. Событие произошло 11 августа около 17.30.

Позже выяснилось, он сам избил женщину палкой и бросил умирать в доме, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Между супругами часто возникали конфликты. В тот день около 16 часов между ними началась очередная ссора из-за бытовых вопросов. Во время выяснения отношений мужчина схватил деревянную палку и начал наносить удары по всему телу, в том числе и по голове жене. Женщина упала, а обидчик покинул дом. Когда же вернулся - обнаружил ее без признаков жизни. Мужчина не сразу признался в содеянном и уверял правоохранителей, что не знает, кто это сделал. Полицейские благодаря собранным доказательствам довели его причастность к преступлению", - рассказал начальник следственного отделения Андрей Юрчук.

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Полицейские начали досудебное расследование. Тело женщины отправили в морг для установления окончательной причины смерти.

В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Известно, что мужчина уже отбывал наказание за нанесение тяжких телесных повреждений.

В селе Перемышль Славутского района Хмельницкой области 41-летний мужчина до смерти избил 37-летнюю жену. Женщина еще могла выйти на улицу, где упала замертво.

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