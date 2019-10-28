Братья-полицейские на угнанном авто: дело получило новый поворот

У предпринимателя из Киева Максима Шкварка под домом похитили авто Mazda 6. Мужчина самостоятельно разыскал машину в Харькове. Ею пользуются братья-полицейские. Фото - facebook.com/shkvarko.maksim

Государственное бюро расследований займется делом о причастности харьковских правоохранителей к похищению угоне автомобиля Mazda 6 киевлянина Максима Шкварка в июне этого года.

Рассматривают возможную причастность к угону полицейских, сообщила первый заместитель ГБР Ольга Варченко в Facebook.

"Следователи Центрального аппарата ГБР мгновенно отреагировали на освещены в СМИ события о краже авто. Уже начали досудебное расследование по факту возможного превышения власти или служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов", - написала Варченко.

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Она также отметила, что автомобил, который принадлежал Максиму Шкварку, он нашел своими силами через полгода. Машиной на постоянной основе пользовались два брата, оба - сотрудники полиции города Харькова.

"Будем принимать все меры по установлению местонахождения автомобиля, обстоятельств и оснований его использования правоохранителями, их возможной причастности к похищению автомобиля", - сказано в сообщении.

Дополнительно ГБР даст правовую оценку действиям правоохранителей, которые расследовали факт кражи автомобиля киевлянина.

У предпринимателя из Киева 32-летнего Максима Шкварка еще 30 июня под домом похитили авто Mazda 6. Мужчина самостоятельно разыскал машину в Харькове. Ею пользуются братья-полицейские - оперуполномоченный Фрунзовского района Герасимов Виталий и следователь Орджоникидзевского РОВД Герасимов Артем. Однако, имея неопровержимые доказательства, что полицейский пользовался украденным у него авто, не может вернуть себе машину.