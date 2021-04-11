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воскресенье, 11 апреля 2021 09:56

Братьев-преступников прикрывали полицейские: подробности смертельного ДТП

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Братьев-преступников прикрывали полицейские: подробности смертельного ДТП
На Закарпатье пьяный водитель после смертельного ДТП хотел подставить родного брата. А прикрывали их полицейские. Фото: npu.gov.ua

В Тячевском районе на Закарпатье пьяный 42-летний водитель сбил насмерть женщину, которая шла по тротуару. Его вину согласился взять на себя брат, который на тот момент был трезв.

А прикрывали злоумышленников полицейские, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Трагическое событие произошло 29 марта около полуночи. Пьяный водитель сбил женщину. Понимая тяжесть преступления и имеющееся отягчающее обстоятельство, вместо пьяного водителя его родной брат согласился взять вину на себя. Однако долго обманывать полицейских им не удалось. Уже через несколько дней правоохранители раскрыли эту схему и установили, что фигурантов "прикрывали" отдельные работники полиции", - говорится в сообщении.

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Работников, причастных к фальсификации материалов уголовного производства, уволили из полиции. Вся собранная информация будет передана в Государственное бюро расследований.

Виновнику ДТП грозит до 8 лет тюрьмы. С ним проводятся необходимые следственные действия. Собирается доказательная база для сообщения ему о подозрении.

В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы и следственные эксперименты.

В Луцке водитель совершил наезд на местную 57-летнюю жительницу и скрылся с места происшествия. Виновником оказался работник одного из подразделений Луцкого районного управления полиции. Пострадавшую госпитализировали в Луцкую городскую больницу.

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