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Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление

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Брат подозреваемого в изнасиловании 12-летней школьницы сделал заявление
Харьковчанина 34-летнего Александра Светличного подозревают в изнасиловании 12-летней школьницы. Напал на девочку, когда она возвращалась из школы. Фото - kharkov.politeka.net

Брат Александра Светличного, которого подозревают в изнасиловании 12-летней школьницы в Харькове, сделал публичное заявление. Руслан Светличный не верит, что его родственник мог совершить такое преступление.

Считает, что Александра оклеветали. Записал видеообращение и выложил его в Youtube.

"4 сентября он продал свою квартиру на ХТЗ за $16 800, а после 6 сентября исчез. И только после 13.09 выяснилось, что он содержится в полиции только на основании домыслов и подозрений, не подтвержденных никакими доказательствами. Адвокат не действует, существование видеозаписи не доказано, видео насилия нет", - утверждает Руслан Светличный.

По словам мужчины, брата незаконно лишили имущества - денег, которые он взял за квартиру. Считает, что на его брата Александра оказывают психологическое давление, возможно, методом шантажа.

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"К его телефону и вещам имели доступ третьи лица, эти факты полиция и прокуратура умышленно скрывают. Как доказательство - отсутствие судебного решения о заключении Александра под стражу", - говорит Руслан.

Между тем, при осмотре места происшествия нашли предметы белья девочки, куски скотча, окурки и пустую пластиковую бутылку из-под пива.

Сейчас все находки передали на экспертизу для установления ДНК насильника.

Происшествие случилось 11 сентября около 14.00 в районе ул. Большая Кольцевая, 6 Б в Харькове. Там насильник напал на ученицу 8 класса школы №75, которая возвращалась домой с уроков. Ударил девочку, затащил в посадку и изнасиловал естественным и неестественным путем. Пострадавшая была госпитализирована в больницу неотложной помощи в состоянии после изнасилования, с ушибами височной области, носа и челюсти с левой стороны. Нападавшего задержали на следующий день. В его телефоне нашли видео преступления.

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