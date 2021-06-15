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вторник, 15 июня 2021 11:15

Браконьеры массово продают краснокнижные цветы

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В Киеве массово продают ирис сибирский, который занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр в Facebook.

Автор: facebook.com/kekz.ua
  Ирис занесен в Красную книгу, однако продавать этот цветок не прекращают.
Ирис занесен в Красную книгу, однако продавать этот цветок не прекращают.

"Браконьеры массово рвут его на Осокорковских лугах, на острове Муромец и продают у метро Дарница, Харьковская, Осокорки, Позняки и других местах. Этот красивый фиолетовый цветок очень легко отличить", - говорится в сообщении.

При обнаружении незаконной продажи ириса сибирского, киевлян призвали вызвать полицию.

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В Клавдиевском лесу под Киевом расцвела редкая краснокнижная орхидея "венерин башмачок". Экологи утверждают, что этот цветок очень редко бывает желтый. А это свидетельствует о еще большей уникальности явления.

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