Браконьеры массово продают краснокнижные цветы

В Киеве массово продают ирис сибирский, который занесен в Красную книгу Украины.

Об этом сообщил Киевский эколого-культурный центр в Facebook.

Автор: facebook.com/kekz.ua Ирис занесен в Красную книгу, однако продавать этот цветок не прекращают.

"Браконьеры массово рвут его на Осокорковских лугах, на острове Муромец и продают у метро Дарница, Харьковская, Осокорки, Позняки и других местах. Этот красивый фиолетовый цветок очень легко отличить", - говорится в сообщении.

При обнаружении незаконной продажи ириса сибирского, киевлян призвали вызвать полицию.

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В Клавдиевском лесу под Киевом расцвела редкая краснокнижная орхидея "венерин башмачок". Экологи утверждают, что этот цветок очень редко бывает желтый. А это свидетельствует о еще большей уникальности явления.