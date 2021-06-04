"Венерин башмачок": под Киевом расцвела уникальная орхидея

Фото: facebook.com/kekz.ua/

В Клавдиевском лесу под Киевом расцвела редкая орхидея "венерин башмачок". Она занесена в Красную книгу Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского эколого-культурного центра в Facebook.

"В Киевской области известно всего два места ее роста. Для охраны "венериного башмачка" созданы заказники, где нельзя проводить рубки леса", - говорится в сообщении.

Экологи добавили, что этот цветок очень редко бывает желтый. А это свидетельствует о еще большей уникальности явления.

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