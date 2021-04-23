Боялся самосуда и пережил свою жертву на 48 дней: как закончил подозреваемый в убийстве ребенка

Автор: скриншот с видео В херсонском СИЗО повесился 62-летний Николай из села Счастливое. Был единственным подозреваемым в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой

62-летний Николай со Счастливого в Херсонской области, который был единственным подозреваемым в изнасиловании и убийстве односельчанки 7-летней Марии Борисовой, повесился в СИЗО. В петле его нашел сокамерник на рассвете 23 апреля.

Причастность Николая к преступлению установили с помощью вещественных доказательств и ряда экспертиз, в том числе ДНК. Позже он и сам признался в содеянном. Но перед самоубийством якобы оставил записку, в которой просил прощения у своей дочери и еще раз настаивал на своей невиновности.

Боялись, что другие задержанные устроят самосуд

Николай был в СИЗО от 14 марта. Ему грозило пожизненное заключение. Удерживали его в камере на двух заключенных из-за опасений, что в общей над ним устроят самосуд другие арестанты. Сокамерником его был 58-летний мужчина, которого тоже подозревают в тяжком преступлении.

В камере покойный до последнего вел себя спокойно - не нарушал режим, не отказывался от еды, с сокамерником не конфликтовал. Якобы дождался, когда тот уснет. А сам порвал постельное белье, сделал из него веревку, привязал к оконной решетке и повесился. Когда сокамерник проснулся - тот был уже мертв.

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Gazeta.ua вспоминает все подробности страшного преступления, которое всколыхнуло страну.

Автор: t.me/mvs_ukraine 7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний Николай в день похорон девочки порезал вены

7-летняя Маша Борисова исчезла 7 марта. В тот день она играла с братом и соседскими детьми, но домой не вернулась. С полтысячи человек - полицейские, кинологи, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры - круглосуточно прочесывали село и окружающую местность. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы. На въездах в село посты полиции осматривали каждое авто. Собаки-поисковики брали след. Терялся у остановки. Предполагали, что Марию похитили.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official Машу круглосуточно искали с полтысячи человек. Прочесывали село и окружающую местность

Тело девочки нашли 11 марта. Ее изнасиловали и задушили руками, установила экспертиза. Тело запихнули в мешок и выбросили в недостроенном сарае недалеко от дома. Место полиция осматривала несколько раз. Тела там не было. Через несколько дней его подбросили.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official Тело Марии, завязанное в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка

Как вышли на подозреваемого

На подозреваемого вышли в день похорон Марии - 13 марта. Николай был среди тех, кто мог быть причастен к преступлению. Имел четыре судимости за хулиганство и избиение. Вышел из тюрьмы в 2005-м. Оперативники пришли, чтобы еще раз опросить. Двери в квартире были открыты. Зашли, а он вены на левой руке порезал. Руку сунул в воду, чтобы кровь не сворачивалась. Мужчину отправили в больницу. Попросили, чтобы его биологические образцы проверили в первую очередь. На следующий день получили положительный ответ.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official Сарай, где нашли тело Марии, полиция осматривала несколько раз. Его там не было

"Обыскали его квартиру. Проверили его компьютер. В истории поиска были многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией. Мужчина имел четыре судимости. Трижды за избиение и одну за хулиганство. В приговоре от 2000 года говорится, что решил поквитаться с коллегой на ферме . Изнасиловал его щеткой для чистки доильных аппаратов", - рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

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Николай жил в Счастливом около 35 лет. В последнее время перебивался временными заработками, копал могилы. Держал хозяйство - гуси, кролики. Но сильно пил. Показания начал давать на четвертый день после ареста. Рассказал, что после убийства прятал тело девочки. А потом в гараже запихнул тело в мешок. Завязал его ремнем и веревкой, которые валялись на полу. И выбросил в сарай. До того времени уже были дополнительные выводы экспертиз. Они подтвердили, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. В квартире и на одеяле Николая также ДНК Марии. От следственного эксперимента отказывался, потому боялся самосуда односельчан.

Машу хоронили всем селом

Мария была младшей дочерью 39-летней Ольги Борисовой и 45-летнего Андрея Шарудилова. У них есть сын 10-летний Сергей. Для обоих это был второй брак, имеют взрослых детей от предыдущих. Ольга и Андрей официально женаты не были, женщина является матерью-одиночкой. Два года назад Андрей ушел из семьи. Живет через несколько домов, имеет новые отношения. С детьми регулярно виделся, помогал. Семья девочки стояла на учете как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах.

Автор: скриншот с видео Девочку хоронили в белом гробу, прощаться пришло все село

Девочку хоронили в белом гробу, прощаться пришло все село, слез не сдерживали даже мужчины. Люди несли цветы, игрушки.

Автор: facebook.com/groups/236820813600354 Марию Борисову похоронили в Счастливом 13 марта

В вину Николая не верила его дочь Ольга, которая живет в России. Говорила, что он "хороший отец" и не мог навредить ребенку. Он мог быть жесток ко взрослым людям или своей семьи. Но не к чужим детям. Еще двое взрослых сыновей Николая от второго брака, которые тоже живут в России, задержание отца не комментировали.