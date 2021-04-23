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суббота, 24 апреля 2021 07:26

Боялся самосуда и пережил свою жертву на 48 дней: как закончил подозреваемый в убийстве ребенка
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Автор: скриншот с видео
  В херсонском СИЗО повесился 62-летний Николай из села Счастливое. Был единственным подозреваемым в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой
В херсонском СИЗО повесился 62-летний Николай из села Счастливое. Был единственным подозреваемым в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой

62-летний Николай со Счастливого в Херсонской области, который был единственным подозреваемым в изнасиловании и убийстве односельчанки 7-летней Марии Борисовой, повесился в СИЗО. В петле его нашел сокамерник на рассвете 23 апреля.

Причастность Николая к преступлению установили с помощью вещественных доказательств и ряда экспертиз, в том числе ДНК. Позже он и сам признался в содеянном. Но перед самоубийством якобы оставил записку, в которой просил прощения у своей дочери и еще раз настаивал на своей невиновности.

Боялись, что другие задержанные устроят самосуд

Николай был в СИЗО от 14 марта. Ему грозило пожизненное заключение. Удерживали его в камере на двух заключенных из-за опасений, что в общей над ним устроят самосуд другие арестанты. Сокамерником его был 58-летний мужчина, которого тоже подозревают в тяжком преступлении.

В камере покойный до последнего вел себя спокойно - не нарушал режим, не отказывался от еды, с сокамерником не конфликтовал. Якобы дождался, когда тот уснет. А сам порвал постельное белье, сделал из него веревку, привязал к оконной решетке и повесился. Когда сокамерник проснулся - тот был уже мертв.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемый в убийстве Марии Борисовой принуждал к сексу 11-летнего мальчика

Gazeta.ua вспоминает все подробности страшного преступления, которое всколыхнуло страну.

Автор: t.me/mvs_ukraine
  7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний Николай в день похорон девочки порезал вены
7-летняя Мария Борисова исчезла 7 марта. Тело нашли 11 марта. Была изнасилована и задушена. Подозреваемый - 62-летний Николай в день похорон девочки порезал вены

7-летняя Маша Борисова исчезла 7 марта. В тот день она играла с братом и соседскими детьми, но домой не вернулась. С полтысячи человек - полицейские, кинологи, нацгвардейцы, спасатели, волонтеры - круглосуточно прочесывали село и окружающую местность. Проверяли заброшенные дома, лесополосы, поля, водоемы. На въездах в село посты полиции осматривали каждое авто. Собаки-поисковики брали след. Терялся у остановки. Предполагали, что Марию похитили.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official
  Машу круглосуточно искали с полтысячи человек. Прочесывали село и окружающую местность
Машу круглосуточно искали с полтысячи человек. Прочесывали село и окружающую местность

Тело девочки нашли 11 марта. Ее изнасиловали и задушили руками, установила экспертиза. Тело запихнули в мешок и выбросили в недостроенном сарае недалеко от дома. Место полиция осматривала несколько раз. Тела там не было. Через несколько дней его подбросили.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official
  Тело Марии, завязанное в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка
Тело Марии, завязанное в полимерный мешок, подбросили в недостроенный сарай недалеко от дома ребенка

Как вышли на подозреваемого

На подозреваемого вышли в день похорон Марии - 13 марта. Николай был среди тех, кто мог быть причастен к преступлению. Имел четыре судимости за хулиганство и избиение. Вышел из тюрьмы в 2005-м. Оперативники пришли, чтобы еще раз опросить. Двери в квартире были открыты. Зашли, а он вены на левой руке порезал. Руку сунул в воду, чтобы кровь не сворачивалась. Мужчину отправили в больницу. Попросили, чтобы его биологические образцы проверили в первую очередь. На следующий день получили положительный ответ.

Автор: facebook.com/khersonpolice.official
  Сарай, где нашли тело Марии, полиция осматривала несколько раз. Его там не было
Сарай, где нашли тело Марии, полиция осматривала несколько раз. Его там не было

"Обыскали его квартиру. Проверили его компьютер. В истории поиска были многочисленные просмотры сайтов с детской порнографией. Мужчина имел четыре судимости. Трижды за избиение и одну за хулиганство. В приговоре от 2000 года говорится, что решил поквитаться с коллегой на ферме . Изнасиловал его щеткой для чистки доильных аппаратов", - рассказал начальник областной полиции Александр Прокудин.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подозреваемый в убийстве девочки на Херсонщине не избегал допросов - полиция

Николай жил в Счастливом около 35 лет. В последнее время перебивался временными заработками, копал могилы. Держал хозяйство - гуси, кролики. Но сильно пил. Показания начал давать на четвертый день после ареста. Рассказал, что после убийства прятал тело девочки. А потом в гараже запихнул тело в мешок. Завязал его ремнем и веревкой, которые валялись на полу. И выбросил в сарай. До того времени уже были дополнительные выводы экспертиз. Они подтвердили, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого. В квартире и на одеяле Николая также ДНК Марии. От следственного эксперимента отказывался, потому боялся самосуда односельчан.

Машу хоронили всем селом

Мария была младшей дочерью 39-летней Ольги Борисовой и 45-летнего Андрея Шарудилова. У них есть сын 10-летний Сергей. Для обоих это был второй брак, имеют взрослых детей от предыдущих. Ольга и Андрей официально женаты не были, женщина является матерью-одиночкой. Два года назад Андрей ушел из семьи. Живет через несколько домов, имеет новые отношения. С детьми регулярно виделся, помогал. Семья девочки стояла на учете как такая, которая оказалась в сложных жизненных обстоятельствах.

Автор: скриншот с видео
  Девочку хоронили в белом гробу, прощаться пришло все село
Девочку хоронили в белом гробу, прощаться пришло все село

Девочку хоронили в белом гробу, прощаться пришло все село, слез не сдерживали даже мужчины. Люди несли цветы, игрушки.

Автор: facebook.com/groups/236820813600354
  Марию Борисову похоронили в Счастливом 13 марта
Марию Борисову похоронили в Счастливом 13 марта

В вину Николая не верила его дочь Ольга, которая живет в России. Говорила, что он "хороший отец" и не мог навредить ребенку. Он мог быть жесток ко взрослым людям или своей семьи. Но не к чужим детям. Еще двое взрослых сыновей Николая от второго брака, которые тоже живут в России, задержание отца не комментировали.

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апреля

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