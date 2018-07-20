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пятница, 20 июля 2018 08:35

Боялся пьяным возвращаться к жене: спасатели более суток искали рыбака

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Боялся пьяным возвращаться к жене: спасатели более суток искали рыбака
В Тернопольской области более суток искали мужчину, который пошел на рыбалку и пропал. Фото - dnpr.com.ua

В Тернопольской области более суток искали мужчину, который пошел на рыбалку и пропал. Сообщение об исчезновении рыбака поступило в полицию райцентра Бережаны в среду, 18 июля.

"Заявительница сообщила, что ее зять приехал погостить из соседней области, пошел на рыбалку, но так и не вернулся. Женщина беспокоилась, поскольку родственник более суток не выходил на связь", - сообщают в полиции.

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На поиски мужчины были задействованы полицейские и спасатели. Пропавшего зятя нашли в районном центре. Пока жена и теща не находили себе места, мужчина выпивал в одном из заведений с новыми знакомыми. Домой возвращаться в нетрезвом состоянии не хотел, чтобы избежать конфликта с женой.

В Карпатах спасатели нашли 27-летнего туриста из Киева Константина Зинченко. Он исчез во время спуска с горы Поп Иван. Мужчина заблудился и скрылся в хижине для укрытия туристов.

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