Большинство пуль пришлось на сторону водителя: появилось видео расстрелянного авто Шефира

Под Киевом стреляли в авто первого помощника президента Сергея Шефира. Три пули получил его водитель. Он в больнице. Фото: npu.gov.ua

В сети появилось видео с места покушения на первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира под Киевом.

На обнародованных кадрах видно, что автомобиль стоит на стоянке возле супермаркета.

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Большинство выпущенных злоумышленниками пуль попали в водительскую дверь. Всего их было 18.

От села Ходосовка, где была засада киллеров, и до стоянки в Лесниках - около 7 км. Водитель, 58-летний Александр Иванец, которому в ногу попали три пули, смог туда доехать, по данным источников Gazeta.ua. Отмечается также, что автомобиль не был бронирован.

Угрозы жизни водителю нет, за словами врачей "Феофании". Но более подробной информации они не сообщают.

Происшествие случилось утром 22 сентября на дороге между селами Лесники и Ходосовка в Киево-Святошинском районе Киевской области, когда помощник президента Сергей Шефир ехал на работу. Стреляли, по предварительным данным, из автоматического оружия калибра 7,62. Пострадал водитель Шефира, ему оказывают медицинскую помощь. Сам Шефир не пострадал. Полицейские перевезли его в безопасное место.