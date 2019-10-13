Больше месяца искали 18-летнюю студентку столичного вуза

В Киеве больше месяца разыскивали 18-летнюю студентку местного университета. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В Киеве больше месяца разыскивали 18-летнюю студентку местного университета. Девушка родом из Черкасской области. Еще 5 сентября она не вернулась после занятий в общежитие на улице Ломоносова и перестала выходить на связь с родными.

Полицейские нашли паспорт и визитницу пропавшей, отрабатывали различные версии. Разыскали девушку благодаря камерам видеонаблюдения, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

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"Последнее ее место нахождения был Труханов остров. И во время отработки этой территории нам удалось ее разыскать. Девушка не дает объяснений правоохранителям, где находилась и проживала все это время. Также установлено, что в отношении нее противоправных поступков совершено не было. Студентку передали родителям", - рассказал сотрудник отдела криминальной полиции Голосеевского управления полиции Сергей Тычина.

В дальнейшем с семьей будет работать психолог для оказания квалифицированной помощи.

Более сутокв Днепре искали 16-летнюю Марию Королеву. Накануне исчезновения школьница поссорилась с мамой через учебу, после чего не вернулась домой. У нее был выключен телефон.