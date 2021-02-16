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вторник, 16 февраля 2021 14:30

Больную женщину 1,5 км несли на носилках по заснеженной дороге
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Во Львовской области спасатели 1,5 км несли на носилках 57-летнюю пациентку, к которой через сугробы не смогла доехать "скорая"
Фото: lv.dsns.gov.ua
Во Львовской области спасатели 1,5 км несли на носилках 57-летнюю пациентку, к которой через сугробы не смогла доехать "скорая"
Во Львовской области спасатели 1,5 км несли на носилках 57-летнюю пациентку, к которой через сугробы не смогла доехать "скорая"
Во Львовской области спасатели 1,5 км несли на носилках 57-летнюю пациентку, к которой через сугробы не смогла доехать "скорая"
Во Львовской области спасатели 1,5 км несли на носилках 57-летнюю пациентку, к которой через сугробы не смогла доехать "скорая"

Во Львовской области спасатели 1,5 км несли на носилках 57-летнюю из села Чижичи Стрыйского района. "Скорая", которая ехала по вызову, не смогла доехать из-за снега.

У женщины сахарный диабет, ей внезапно стало хуже, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Спасатели и медики решили идти к больной женщине пешком - около 1,5 километра по заснеженной дороге. После осмотра больной фельдшер принял решение госпитализировать женщину. Чрезвычайники тем же путем на медицинских носилках несли женщину в "скорую", - сказано в сообщении.

Когда больную донесли до авто медиков, его отбуксировали. И сопровождали до Ходоровской городской больницы.

На Львовщине из-за сильных заносов медики везли пациентку в больницу на санях. Машина скорой помощи не могла подъехать к дому пациентки, у которой случился инфаркт.

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