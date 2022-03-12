Более полторы тысячи - разведка опубликовала имена российских захватчиков

Украинская разведка получила список российских агрессоров – военных 78-й отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС РФ (военная часть 11384) российского города Будённовска, расположенного в Северном Кавказе.

Имена оккупантов обнародовали на официальном сайте Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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"Гарантируем, что они вполне почувствуют гнев украинского народа. Обещаем, ни одно преступление не останется безнаказанным", - говорится в сообщении.

Командиром бригады является Константин Троценко.

Фото: gur.gov.ua

ГУР МО Украины получило список военных преступников ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области. Преступники участвуют в карательных операциях против мирного населения на временно занятых противником территориях Украины. Заместителем командира ОМОН управления Росгвардии по Нижегородской области является полковник полиции Владимир Кузоватов.