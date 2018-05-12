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Боевики обстреляли Луганскую область: загорелося 15 гектаров леса

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Боевики обстреляли Луганскую область: загорелося 15 гектаров леса
В Северодонецке загорелись 15 га леса. Фото - Facebook

Вследствие обстрелов боевиков под Северодонецком в Луганской области загорелось 15 гектаров леса. Российско-террористические войска открыли огонь по лесополосе лесного фонда Северодонецкого лесхоза, применяя артиллерийские системы 152 калибра. Разрывы снарядов вызвали пожар.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр Объединенных сил со ссылкой на Совместный центр контроля и координации.

"Боевики вооруженных формирований РФ продолжают нарушать режим тишины, применяя при этом оружие, запрещенное минского договоренностям, по населенным пунктам, - написали в сообщении. - Так, 11 мая по результатам фотофиксации, проведенной наблюдателями СЦКК, было установлено, что огонь по лесополосе лесного фонда Северодонецкого лесхоза, вблизи населенного пункта Боровское, противник вел по направлению населенного пункта Кировьке около 23:00. Произвели 18 выстрелов фугасно-осколочными снарядами".

Благодаря оперативному реагированию специалистов ДСНС и с помощью военных пожар локализован. Никто из местных жителей не пострадал. Последствия обстрела задокументировано наблюдателями СММ ОБСЕ.

"Украинская сторона СЦКК расценивает указанное как явную провокацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил Украины, целью которой является обвинения украинской стороны в несостоятельности придерживаться взятых на себя обязательств по соблюдению режима тишины", - отметили в сообщении.

Боевики в Донбассе начали готовиться к наступлению - взимают на передовую технику, которая принимала участие в параде на 9 мая. Об этом 11 мая сообщила украинская разведка.

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