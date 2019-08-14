Боевики ЛНР приговорили студента к 6 годам из-за "лайков" в сети

Украинский студента больше года держат боевики ЛНР за проукраинскую позицию. Фото: mind.ua

Боевики ЛНР почти год не отпускают украинского студента Сергея Русинова.

Мужчина был задержан 24 августа 2018-го в Луганске за проукраинские взгляды, пишет "Восточная правозащитная группа" в Facebook.

Студент был активным пользователем сетей и часто ставил лайки под патриотическими постами. Его приговорили к 6 годам лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах

Его нет в списке на обмен пленными.

"Призываем руководство страны потребовать у НПФ ЛНР и ДНР списки граждан Украины, которые были задержаны с мая 2014-го по настоящее время из числа жителей ОРДЛО, которые сейчас находятся в местах лишения свободы подконтрольным НПФ ЛНР и ДНР. На данный момент никто не знает, сколько людей находится в тюрьмах ОРДЛО, подконтрольных боевикам. Мы должны бороться за каждого гражданина Украины", - говорится в сообщении.

Бывшие пленные террористов предоставили Службе безопасности Украины показания о пребывании в застенках террористической ЛНР.