Боевик в реальности - озверевший домашний тиран обстрелял украинскую полицию

Пьяный мужчина открыл огонь по полицейским. Фото: Нацполиция

В Хмельницком пьяный мужчина открыл огонь по полицейским, которые прибыли на вызов.

Как отмечается, полицию вызвала 16-летняя девочка. Она пожаловалась, что дома ее отец угрожал убить всех членов семьи. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Когда нарушитель увидел полицейских у себя на пороге, схватил револьвер с резиновыми пулями, после чего начал стрелять в их направлении. Во время стрельбы один из правоохранителей получил касательное ранение левой части лица. После этого нарушителя удалось обезвредить.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего).

В Ивано-Франковске задержали 38-летнего мужчину, который устроил в центре города стрельбу. Он зашел в магазин на ул. Мазепы и спровоцировал конфликт, а затем открыл огонь по прохожим.