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среда, 15 декабря 2021 13:34

Боевик из группы Безлера получил 11 лет тюрьмы

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Боевик из группы Безлера получил 11 лет тюрьмы
Жителя Мариуполя Виктора Михеда приговорили к 11 годам тюрьмы по обвинению в участии в террористической организации и пособничестве в жестоком обращении с военнопленными. Фото: t.me/graty_me

11 лет тюрьмы получил боевик из группы Игоря Безлера в Горловке, житель Мариуполя Виктор Михед.

Его признали виновным в пособничестве в жестоком обращении с военнопленными и участии в террористической организации, по решению Мариупольского суда, передают "Ґрати".

Прокуратура просила для него 14 лет. По версии следствия, Михед входил в группу боевиков Безлера в Горловке и в составе спецподразделения "К" участвовал в допросах и пытках пленных украинских военнослужащих и гражданских. В частности, снимал происходящее на видео, принуждал заключенных к работам. Также он создавал и распространял пропагандистские материалы боевиков ДНР.

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Сам Михед возражал, что был участником группы боевиков Безлера.

Но подтвердил, что непосредсивенно Безлера знал и оказывал ему услуги. В том числе снимал видео, но бесплатно, поскольку поддерживал идеи ДНР. К примеру, снимал результаты обстрела украинских военных.

Михед возражал, что имеет отношение к пыткам. Утверждал, что добровольно дал показания СБУ в обмен на освобождение от уголовной ответственности.

Суд пока объявил резолютивную часть решения.

Боевика ДНР, который в 2014 году ликвидировал раненых в бою украинских военных, приговорили к шести годам тюрьмы.

Шевченковский районный суд Киева признал его виновным в участии в террористической группе.

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Дата
15
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