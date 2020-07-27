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Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения

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Боец полка &quot;Азов&quot; умер после жестокого избиения
В Запорожье умер боец ​​"Азова" Олег Черевко. Фото: azov.org.ua

В Запорожье в реанимации после жестокого избиения умер военнослужащий, 29-летний Олег Черевко.

Об этом сообщает пресс-служба полка "Азов".

"Утром 27 июля в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер солдат полка" Азов "Олег Черевко с позывным "Смерть", — говорится в сообщении.

Мужчина служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата.

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Трагическое событие произошло вечером 21 июля в Запорожье, куда Олег прибыл на несколько дней в служебную командировку.

"Ожидая жену возле магазина, азовец не смог стерпеть нахальное поведение незнакомого мужчины, который приставал к прохожим девушкам. Наш побратим сделал ему замечание, за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно — перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь азовца, и, к сожалению, вывести его из комы так и не удалось", — говорится в сообщении.

В "Азов" Олег Черевко пришел в начале 2018 года. До этого служил в рядах различных подразделений Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, имел большой боевой опыт, полученный на передовой в период с 2015-го до 2018 года.

В 2015-м защищал Широкино, в 2017-м — воевал в Авдеевке, провел другие ротации на "нуле".

В 2016 году служил в зенитно-ракетном подразделении НГУ, где научился обращаться с этим вооружением.

"Он посвятил свою жизнь военному делу и планировал бороться в рядах "Азову" до самой победы ... Полк "Азов" выражает искреннее соболезнование семье и друзьям погибшего. Наше подразделение обещает, что не даст спустить с рук это преступление извергу, удар которого убил нашего побратима. Мы потеряли настоящего воина, патриота, порядочного и смелого человека. Олег Черевко навсегда останется в нашей памяти", — подчеркнули побратимы погибшего.

Олег Черевко получил тяжелые травмы в Запорожье 22 июля — неизвестный мужчина избил его из-за замечания, чтобы не приставал к девушкам. Преступника удалось вычислить по камерам наблюдения. Это ранее судимый 29-летний житель Запорожья. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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Дата
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