BMW влетела в "скорую": пострадали 5 человек

В Ужгороде произошло ДТП с участием "скорой". Фото: Telegram-канал

В Ужгороде BMW столкнулась со скорой помощью.

"В Ужгороде на улице Собранецкой черная BMW влетела в Ford скорой помощи, который как раз выезжал со станции скорой помощи на вызов", - сообщил журналист Виталий Глагола в Telegram-канале.

Пострадал водитель BMW и еще четверо работников бригады скорой помощи. Их всех доставили в больницу для оказания помощи.

Авария произошла в ночь на пятницу, 17 июля.

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12 июля на Старообуховской трассе под Киевом произошла авария, в которой погибли супруги, их 4-летняя дочь и сын, 10 лет. Выжил только старший, 14-летний парень. Водитель-виновник Антон Желепа был пьян.