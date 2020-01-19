BMW влетел в остановку с людьми

Во Львове автомобиль BMW въехал в остановку общественного транспорта, на которой находились 10 человек.

ДТП произошло на ул. Кулиша возле ТРЦ Forum Lviv, сообщает ZAXID.NET.

Водитель BMW не справился с управлением. Травмы получила одна женщина. Ее госпитализировали.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

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В конце декабря в Киеве автомобиль Mitsubishi разбил Toyota и Renault, а затем врезался в пассажирский автобус "Богдан".

Шесть пассажиров маршрутки были доставлены в больницу.