Блогеры-экстремалы упали в 500-метровую шахту

Фото: one.kr.ua

В ночь на 3 февраля 2 мужчин упали в вентиляционное отверстие заброшенной шахты в Саксаганском районе Кривого Рога Днепропетровской области. Они были в группе из 5 экстремалов-блоггеров, которые собирались спуститься вниз, чтобы снять видео.

Мужчины сорвались с высоты примерно 500 м. По состоянию на утро они все еще находятся в шахте. Живы ли они, неизвестно сообщает one.kr.ua.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Экстремал разбился насмерть, сорвавшись с крыши небоскреба - шокирующее видео

На месте работает отряд спасателей. Они с разных сторон пытались добраться до места, где произошла трагедия, чтобы поднять тела на поверхность. Нашли две оборванных веревки, с помощью которых, вероятно, экстремалы спускались вниз.

Спасатели приняли решение добираться до вентиляционного ствола со стороны шахты "Артем-1".

Российский руфер Александр Погребов погиб в Кабардино-Балкарии. Он совершил смертельный прыжок в Баксанское ущелье.